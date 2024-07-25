В Чувашии в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Канашском округе Чувашии.

Авария произошла во второй половине дня на автодороге А-151 на территории Канашского округа. В результате столкновения двух легковых автомобилей – Renault и Chevrolet – погибли четыре человека. Все погибшие находились во второй иномарке. Они умерли на месте от полученных травм.

Также госпитализирована женщина с ребенком 2013 года рождения – пассажирка Renault. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.