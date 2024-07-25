Кот спровоцировал ДТП В Мурманске

В Мурманске кот стал причиной ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает Абзац.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как кот пытается перейти дорогу, но становится причиной резкого торможения легкового автомобиля. Почти сразу в автомобиль врезается мотоциклист — удар был достаточной силы, чтобы последний вылетел из-за руля и упал на асфальт.

Отмечается, что кот пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. В результате виновник аварии не пострадал, вовремя успев отбежать от автомобиля. Мотоциклист, судя по кадрам, также не получил серьезных травм — он быстро встает на ноги и отряхивается.

Ранее кот Ларри с Даунинг-стрит заявил о захвате власти в Великобритании.