В Саратове виновник ДТП с сыном губернатора заявил, что ему помешал луч солнца

Виновник ДТП с сыном губернатора Саратовской области Амир Рахматуллин заявил, что он не справился с управлением из-за луча солнца. Свою версию произошедшего он рассказал в ходе судебного заседания, пишет «Взгляд-инфо». Обвиняемый также извинился перед родственниками своих друзей, которые не смогли пережить аварию.

«Невозможно осознать то горе, которое принесла эта трагедия семьям. Я прекрасно осознаю и признаю вину. Но набор трагических обстоятельств — луч солнца, невозможность перестроиться, стоявший грузовик на обочине, моя неопытность в управлении и неправильная оценка дорожной обстановки — привели к катастрофе», — сказал он.



Затем Рахматуллин заявил, что полностью признает свою вину. Суд арестовал молодого человека до 24 сентября.

До этого сообщалось, что полиция задержала стритрейсера Амира Рахматулина. 19-летний молодой человек является студентом Вавиловского университета. ДТП, виновником которого он стал, произошло днем 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Студент находился за рулем черной Lada Granta, но не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, после чего с ней столкнулась ехавшая по одной из полос машина.

Как стало известно, в черной Lada Granta вместе с водителем находились еще три человека. В том числе речь идет о сыне губернатора региона Иване Бусаргине. Его вместе с еще одним пассажиром спасти не удалось.