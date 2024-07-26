В Москве в результате ДТП перевернулась машина

В результате аварии на Варшавском шоссе один из автомобилей перевернулся, затруднило движение в направлении центра Москвы.

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В результате столкновения двух авто на Варшавском шоссе в Москве произошло опрокидывание одного из них, сообщает столичный департамент транспорта 26 июля. Инцидент произошел в районе дома № 39 на Варшавском шоссе. Оперативные городские службы приступили к работе на месте происшествия, согласно данным, опубликованным на сайте kp.ru.

В связи с произошедшим ДТП трафик в направлении центра Москвы испытывал затруднения, водителям советовали воспользоваться другими маршрутами для избежания пробок. На данный момент движение по Варшавскому шоссе было полностью восстановлено.