Российские туристы пострадали в ДТП в Гагре

Семеро россиян пострадали в результате автоаварии в Гагре, госпитализация понадобилась одному из них. Об этом сообщили журналистам в управлении ГАИ МВД Абхазии.

"ДТП произошло вечером 27 июля у колоннады в Гагре. Турист из РФ на легковом автомобиле, разворачиваясь, не заметил и не пропустил экскурсионный автобус, который въехал в бок машины. В результате в больницу были доставлены семь человек, госпитализация понадобилась пассажирке легковушки, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой", - говорится в сообщении.



Отмечается, что жизнь всех пострадавших вне опасности, материалы по ДТП передан следователям.

Ранее пресс-служба МВД сообщала о ДТП в Гагрском районе 27 июля, в котором погибли двое россиян. Два ребенка 11 и 13 лет, которые следовали вместе с ними, находятся в Гагрской больнице, их состояние пока тяжелое.