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В Гагре в ДТП пострадали семь российских туристов

Семеро россиян пострадали в результате автоаварии в Гагре, госпитализация понадобилась одному из них. Об этом сообщили журналистам в управлении ГАИ МВД Абхазии.

Российские туристы пострадали в ДТП в Гагре
© РИА Новости
"ДТП произошло вечером 27 июля у колоннады в Гагре. Турист из РФ на легковом автомобиле, разворачиваясь, не заметил и не пропустил экскурсионный автобус, который въехал в бок машины. В результате в больницу были доставлены семь человек, госпитализация понадобилась пассажирке легковушки, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь всех пострадавших вне опасности, материалы по ДТП передан следователям.

Ранее пресс-служба МВД сообщала о ДТП в Гагрском районе 27 июля, в котором погибли двое россиян. Два ребенка 11 и 13 лет, которые следовали вместе с ними, находятся в Гагрской больнице, их состояние пока тяжелое.

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ГИБДД
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