Один человек погиб в массовом ДТП в Ульяновской области

Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области. Число пострадавших выросло до 11 человек, заявил глава региона Алексей Русских в телеграм-канале.

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По последним данным, в аварии на трассе в Цильнинском районе пострадали жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. Одна женщина погибла. Русских выразил соболезнования ее родным и близким.

Также, указал глава региона, среди пострадавших трое детей. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах. Остальные пострадавшие доставлены в областной центр специализированных видов медицинской помощи.