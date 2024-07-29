ДТП произошло на Новоарбатском мосту в Москве

ДТП произошло на Новоарбатском мосту при движении в сторону Кутузовского проспекта. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



23 июля микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в районе Крылатское. Авария произошла около 22-го дома на Рублевском шоссе. От удара у грузовика полностью смяло кузов.