Одиннадцать человек погибли и 210 пострадали в ДТП в Москве 22–28 июля

Одиннадцать человек погибли, еще 210 получили травмы в результате дорожных аварий в столице в период с 22 по 28 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

«По оперативным данным, с 22 по 28 июля 2024 года на дорогах Москвы зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 210 получили ранения. В числе пострадавших 18 детей в возрасте до 16 лет. Наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов – 82 и 56 случаев соответственно. В 21,4% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что самым аварийным днем минувшей недели стал вторник с 42 ДТП. Меньше всего дорожных аварий было зарегистрировано в воскресенье – 12 ДТП.

«С участием мототранспорта произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, с участием велосипедистов – 21 ДТП. По предварительным данным, за истекшую неделю пресечено 444 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения», – подчеркнули в ведомстве.