Число госпитализированных пассажиров поезда Казань - Адлер возросло до 55

В Котельниковскую центральную райбольницу госпитализировано 55 пассажиров поезда Казань - Адлер, сошедшего с рельсов в результате столкновения с грузовиком в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале Росжелдора.

В агентстве уточнили, что по предварительным данным пострадало 140 человек, из них 8 детей. Всего же в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек.

Ранее сообщалось, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. На месте задействованы 32 бригады медиков - врачи прибыли из учреждений Котельниковского и Октябрьского районов, а также из Волгограда.

Напомним, крушение пассажирского поезда №481 Казань - Адлер произошло сегодня в Котельниковском районе Волгоградской области, после того как в состав врезался грузовик. В результате ДТП произошел сход девяти вагонов, из них шесть опрокинулись.