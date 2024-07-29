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В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе "Камаза" и Jeep. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека
© РИА Новости
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе "Кавказ". По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: "Камаза" и Jeep. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что трое из пострадавших были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

ДТП
Jeep