В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе "Камаза" и Jeep. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе "Кавказ". По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: "Камаза" и Jeep. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что трое из пострадавших были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.