Три ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиками на Кубани

Управление МВД по Краснодарскому краю сообщило, что при ДТП в Крымском районе погибло пять человек, включая трех детей. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В настоящий момент возраст погибших несовершеннолетних устанавливается. Кем были погибшие взрослые в МВД также не уточнили.

Согласно предварительным данным, большегруз МАЗ столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti, который стоял последним в дорожном заторе. От удара легковушка влетела в находящийся перед ним грузовик DAF — машина оказалась зажата между двумя грузовиками.

Как уточнили в МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя МАЗ, который неправильно выбрал безопасную дистанцию до Chevrolet.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы.