СК возбудил дело после гибели в ДТП троих детей и двоих взрослых на Кубани

Сотрудники Следственного отдела по Крымскому району СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля. Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек (в том числе трех детей) по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом во вторник вечером сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Проверка по факту ДТП, по информации краевого надзорного ведомства, организовала также Межрайонная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла днем 30 июля 2024 года на 11-м километре + 900 метров автодороги "Славянск-на-Кубани - Крымск". Участниками массовой аварии оказались легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, а также два грузика "МАЗ" и DAF.

По предварительным данным правоохранителей, ехавший по трассе в направлении города Славянск-на-Кубани водитель "МАЗ" нарушил ПДД: он не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди и остановившегося в связи с затором Chevrolet и допустил с ним столкновение. После этого иностранное авто зажало между "МАЗом" и DAF.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое находившиеся в машине ее несовершеннолетних детей (их возраст устанавливается) погибли на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

В данный момент на месте ЧП продолжает работать следователь СК, а по возбужденному уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Сообщается, что глава СУ СКР по Кубани Андрей Маслов поручил в рамках расследования установить все обстоятельства произошедшего. Руководитель краевого ведомства поставил ход расследования уголовного дела на контроль в следственном управлении.

На месте аварии также находится руководство межрайонной прокуратуры, которая поставила на контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела.