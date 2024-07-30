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В КБР при столкновении электросамоката с автомобилем погиб ребенок

Ребенок погиб, еще один получил травмы при столкновении электросамоката с автомобилем в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД МВД по региону.

В КБР при столкновении электросамоката с автомобилем погиб ребенок
© РИА Новости
"В результате происшествия 13-летний водитель средства индивидуальной мобильности получил травмы, несовместимые с жизнью, его 12-летний пассажир травмирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером во вторник в селе Куба-Таба Баксанского района республики. Автомобилем ГАЗ-31105 управлял 16-летний подросток.

ДТП
ГИБДД