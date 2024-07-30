В Строгино пьяный мужчина на кроссовере влетел в забор и сбил человека

В Строгино 75-летний мужчина на автомобиле сбил пешехода и въехал в забор. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

© Мослента

По данным ведомства, водитель кроссовера двигался задним ходом, когда наехал на мужчину, сидевшего у подъезда. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновник происшествия, предварительно, был пьян и попытался скрыться с места ДТП.

Ранее в Москве электросамокатчица сбила девушку и сбежала с места ДТП.