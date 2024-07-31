В центре Краснодара произошла большая авария с золотой BMW

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с BMW в центре Краснодара.

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На улице Красной города Краснодара 30 июля около 23:00 произошла массовая авария с участием трех легковых машин. Уточняется, что ехавший по указанной улице водитель BMW не выбрал безопасную скорость передвижения и столкнулся с автомобилями Audi и Lada, двигавшимися в попутном направлении.

В результате инцидента четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции.