Два грузовика столкнулось на МКАД в районе Бесединского моста, движение затруднено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 19 км МКАД (в районе съезда №20) столкнулись два грузовика. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.



Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.