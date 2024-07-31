В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли и четверо госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля в Ершовском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В Ершовском районе, по предварительным данным, в 15:45 (14:45 мск - прим. ТАСС) вблизи поселка Целинный водитель-мужчина, управляя автомобилем Toyota Estima, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два человека погибли, четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.



Как сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин, на месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.