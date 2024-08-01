Микроавтобус въехал в супермаркет на севере Москвы

В московском районе Свиблово микроавтобус въехал в здание супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24» и публикует видеозапись последствий инцидента.

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ДТП произошло в проезде Русанова. На кадрах видно, что белый микроавтобус проломил стеклянную стену на крыльце магазина и въехал внутрь. Из проема торчит задняя часть автомобиля.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии пострадал человек.

«В результате дорожной аварии пострадала 61-летняя женщина-пешеход, которую с различными травмами доставили в медучреждение», — отмечается в сообщении ГИБДД.



По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и наехал на пешехода, а затем протаранил стеклянные двери магазина, уточнили в Госавтоинспекции Москвы.