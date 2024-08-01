Премиальный отдых российских туристок в Турции закончился трагедией

Российские туристки поехали отдыхать в Турцию за 800 тысяч рублей и попали в серьезное ДТП, за которое туроператор предложил им компенсацию в виде билетов в аквапарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 29 июля, когда две женщины с детьми 12 и шести лет ехали вместе с гидом из аэропорта Антальи в отель Белека. Водитель заснул за рулем, авто улетела в кювет, перевернулась и врезалась в бетонное ограждение. Одна из туристок выбила стекло головой. Девушке диагностировали ссадины на ногах, многочисленные гематомы, есть подозрение на перелом ключицы.

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Туроператор, по словам пострадавшей, предложил оплатить лечение, но женщина отказалась, так как у нее есть страховка. После представитель компании предложил пострадавшей два билета в аквапарк, но она отказалась.

Ранее избитые в аэропорту Антальи российские туристки пожаловались, что их второй месяц не выпускают из Турции.