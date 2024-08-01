В забайкальском Нерчинске 19-летний парень, ранее судимый, попытался угнать «Тойоту». Видео погони полиции за ним опубликовал портал Сhita.ru.

На кадрах автомобиль несется на большой скорости по грунтовой дороге, искусно маневрирует, не позволяет стражам порядка обогнать себя или прижать к обочине.

Во второй части ролика машина с пробитым задним колесом стоит носом к дороге после вылета в поле. За кадром слышится тяжелое дыхание предположительно угонщика и вопросы полицейских.

По данным портала, уроженка Нерчинска оставила ключи в замке и ушла в магазин. После возвращения она обнаружила, что машины нет на месте и обратилась в полицию. Сотрудники ДПС получили ориентировку и, когда заметили похищенный автомобиль, попытались его остановить. Водитель не подчинился требованиями.

«В ходе завязавшейся погони правоохранители приняли решение о применении табельного оружия. Инспектор ДПС произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные по колёсам, в результате чего машина съехала с дороги и остановилась», — уточнили в региональном МВД.



Забайкалец на допросе в отделе полиции признался, что решил покататься на машине, так как она не была заперта. Он добавил, что предпринял попытку убежать от полиции потому, что испугался ответственности.

В МВД уточнили, что автомобиль возвращен владелице, а парень отпущен под подписку о невыезде. Заведено уголовное дело.