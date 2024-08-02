Поезд «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком в Пермском крае

Поезд №11 «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Среди пассажиров пострадавших нет, поезд уже отогнали на станцию Европейская.

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Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Авария произошла в Горнозаводском округе.

«Краевому Минздраву поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу», — сказал он.



Для выяснения обстоятельств аварии создан оперативный штаб.

52 человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области

Другая авария поезда и грузовика произошла днём 29 июля, в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд. Автомобиль столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись.