Мотоцикл столкнулся с автобусом возле станции метро «Парк Победы»

Столкновение мотоцикла и автобуса произошло на Кутузовском проспекте на западе столицы. Об этом в пятницу, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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По его словам, ДТП произошло недалеко от станции метро «Парк Победы». Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

23 июля стало известно о гибели байкерши и блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Озолина ехала вместе с двумя коллегами из Турции. У МотоТани пять миллионов подписчиков в TikTok и два миллиона — в YouTube. Она считалась одной из самых красивых и популярных байкерш в РФ.