Под Красноярском перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус съехал в кювет в Красноярском крае и перевернулся. Травмы получили 10 пассажиров, включая двух школьников. Об этом сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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ДТП с участием автобуса произошло в Березовском районе в субботу, около 7 часов 30 минут.

«Водитель автобуса, следовавшего со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении следователей.



По данным СК, пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних 9 и 14 лет. Они доставлены в медицинские учреждения.

При этом ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что число пострадавших выросло до 25.

Всего в автобусе было 30 пассажиров, среди них четверо детей.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.