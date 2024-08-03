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Под Красноярском перевернулся автобус с 30 пассажирами, есть пострадавшие

Автобус съехал в кювет в Красноярском крае и перевернулся. Травмы получили 10 пассажиров, включая двух школьников. Об этом сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Под Красноярском перевернулся автобус с 30 пассажирами
© t.me/krksledkom/6208

ДТП с участием автобуса произошло в Березовском районе в субботу, около 7 часов 30 минут.

«Водитель автобуса, следовавшего со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении следователей.

По данным СК, пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних 9 и 14 лет. Они доставлены в медицинские учреждения.

При этом ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что число пострадавших выросло до 25.

Всего в автобусе было 30 пассажиров, среди них четверо детей.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.