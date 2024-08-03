Два грузовика столкнулись на трассе в Подмосковье. Одна из машин загорелась, оба водителя погибли. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

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— Сегодня примерно в 15:55 на 78 километре автодороги Р22 «Каспий» водитель, управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mersedes, — рассказали в ГУ МВД.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

2 августа мотоциклист скончался после столкновения с рейсовым автобусом возле станции метро «Парк Победы». Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в стоявший на светофоре рейсовый автобус.

Также 2 августа ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД. Авария была зафиксирована в районе 64-го километра МКАД. Сообщений о пострадавших не было.