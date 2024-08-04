Девушка без прав устроила смертельное ДТП на чужом авто в Приморье

18-летняя девушка без прав на чужом автомобиле устроила смертельное ДТП в Уссурийске Приморского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, в результате аварии один человек погиб, еще четверо, в том числе дети, пострадали.

Авария произошла в районе дома № 13 на улице Раковской в Уссурийске. 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в забор.

В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16–18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла, — говорится в сообщении.



Автомобиль принадлежит одной из пострадавших, которую ранее привлекали к ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший со стороны поселка Маганск в поселок Береть, съехал в кювет и перевернулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате травмы получили 10 пассажиров, включая двух несовершеннолетних.