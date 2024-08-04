В Саратовской области в ДТП с "Камазом" пострадали три человека

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием "Камаза" на трассе в Саратовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В 06:50 на 410-м км автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район) произошло столкновение автомобиля Opel, под управлением водителя 1981 года рождения, и автомобиля "Камаз" с полуприцепом (водитель 2003 года рождения)", - сообщили в ведомстве.



По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель Opel - женщина 1988 года рождения, и пассажиры - мальчик 2021 года рождения и девочка 2010 года рождения. Все они доставлены в лечебное учреждение. Выясняются причины и обстоятельства аварии.