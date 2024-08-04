Пьяная сотрудница правоохранительных органов насмерть сбила велосипедиста в Мариинске

В Мариинске произошло смертельное ДТП, виновницей которого стала сотрудница правоохранительных органов, сообщили в соцсетях.

Вчера, 3 августа в Мариинске произошло смертельное ДТП. На одной из улиц машина сбила велосипедиста, от полученных травм мужчина скончался на месте аварии, сообщили в социальных сетях местные жители.

По словам очевидцев, за рулем легкового автомобиля находилась сотрудница правоохранительных органов. На момент аварии она была в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что женщине пыталась покинуть место ДТП, из-за этого у нее пришлось изъять ключи от автомобиля. Дополнительные обстоятельства произошедшего выясняются.