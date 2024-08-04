В Тюменской области в ДТП пострадали три человека

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Тюменской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"Автобус сообщением Тюмень - Нижняя Тавда и легковой автомобиль Mitsubishi столкнулись сегодня на 83-м км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда. По предварительным данным, 56-летняя водитель иномарки поворачивала налево, не включив сигнал поворота, а водитель автобуса в это время пытался обогнать автомобиль. В ДТП ранены водитель и две пассажирки Mitsubishi - женщины 63 и 64 лет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал.