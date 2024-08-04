В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек

Два автомобиля столкнулись на Байкальском тракте в Иркутской области, пострадали семь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справится с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus CT-200h. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения доставлены 7 человек", - говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что ДТП произошло днем на 47-м км Байкальского тракта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, выясняют причины и обстоятельства.