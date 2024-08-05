Магнитогорский водитель наехал на гаишника, уходя от погони

В Магнитогорске нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от погони, наехал на инспектора ДПС. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Неравнодушный гражданин позвонил в дежурную часть и сообщил о нетрезвом водителе автомобиля Mazda, в салоне которого также находился ребенок. При виде инспекторов ДПС водитель попытался скрыться и на перекрестке врезался в другой автомобиль.

«К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения, а затем продолжил движение», — уточнила Ирина Волк.



К погоне присоединились еще четыре экипажа ДПС. В конечном итоге нарушителя задержали. В его отношении составили шесть административных протоколов, четырехлетнего сына передали матери.