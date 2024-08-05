В Воронежской области мотоциклист погиб в аварии с грузовиком

Мотоцикл, которым управлял участник специальной военной операции (СВО) на Украине, столкнулся с легковым автомобилем Kia в Воронежской области. Об этом пишет издание «Вести Воронежа» со ссылкой на подругу военнослужащего.

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Она рассказала, что авария произошла 3 августа в родном для мужчины селе Хохол. В результате ДТП боец Вооруженных сил РФ, который вернулся с фронта в феврале 2024 года, получил серьезные травмы. Спасти гражданина не удалось.

По информации журналистов, за рулем машины находился бывший глава районного отдела ГИБДД РФ. Кто именно является виновником столкновения, в публикации не уточняется.

2 августа в Якутии на 768-м километре трассы «Лена» произошла авария с участием микроавтобуса. Транспортное средство врезалось в грузовик, стоявший на обочине. В результате фура получила серьезные повреждения.

Также травмы различной степени тяжести получили 10 человек, одного из которых спасти не удалось. Состояние пятерых пострадавших врачи оценили как тяжелое. Еще один раненый находился в крайне тяжелом состоянии.