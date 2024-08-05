В Марий Эл трехлетний ребенок за рулем автомобиля наехал на пешехода

Ребенок из Марий Эл управлял машиной, пока водитель отлучился по делам. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

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Инцидент произошел в деревне Алманово Горномарийского района. По версии правоохранителей, 31-летний россиянин оставил в автомобиле марки Skoda трехлетнего ребенка. Пока водителя не было, пассажир запустил двигатель с помощью ключа в замке зажигания. Машина сдвинулась с места и наехала на 28-летнюю женщину.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения», – поделились в ведомстве.



О характере травм не сообщается. Информация о том, почему мужчина оставил в автомобиле ребенка, отсутствует.

До этого в Оренбургской области шестилетняя девочка оказалась за рулем трактора, пока родители оставили двоих детей без присмотра. Когда младший член семьи находился прямо перед машиной, девочка завела спецтехнику и наехала на брата. Мальчику понадобилась помощь медиков.