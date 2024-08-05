Робот-доставщик попал в ДТП в Москве

На Зубовском бульваре в Москве произошла авария с роботом-доставщиком. Он не получил видимых повреждений, передает РИА Новости.

Информацию о том, что в столице робот-доставщик попал в ДТП на пешеходном переходе, начали распространять Telegram-каналы. В соцсетях начали публиковать кадры с места происшествия. В настоящее время робот стоит на тротуаре без движения. Сигнальные огни на корпусе горят красным цветом.

Ранее сообщалось, что автобус съехал в кювет в Красноярском крае и перевернулся. Травмы получили 10 пассажиров, включая двух школьников. По данным управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия ДТП с участием автобуса произошло в Березовском районе в субботу, около 7 часов 30 минут.

В сообщении следователей говорится, что водитель автобуса, следовавшего со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По данным СК, пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних 9 и 14 лет. Они были доставлены в медицинские учреждения.