Автомобиль превратился в груду металла в результате ДТП в Кемерове

В Кемерове произошла жесткая дорожная авария. Автомобиль получил сильные повреждения.

Сегодня вечером, 5 августа, в Заводском районе города Кемерово произошла жесткая авария. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

ДТП случилось на пересечении улиц Рабочей и Клары Цеткин. На фото, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил сильные повреждения. На нем есть значительные вмятины, а задняя часть машины полностью разрушена.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.