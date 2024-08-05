Автомобиль превратился в груду металла в результате ДТП в Кемерове
В Кемерове произошла жесткая дорожная авария. Автомобиль получил сильные повреждения.
Сегодня вечером, 5 августа, в Заводском районе города Кемерово произошла жесткая авария. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
ДТП случилось на пересечении улиц Рабочей и Клары Цеткин. На фото, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил сильные повреждения. На нем есть значительные вмятины, а задняя часть машины полностью разрушена.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.