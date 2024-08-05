Автомобиль въехал в робота-доставщика в центре Москвы

На Зубовском бульваре автомобиль въехал в робота-доставщика, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу, сообщает «Подъем».

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Последствия инцидента попали на видео. На кадрах очевидца сотрудник ГАИ снимает ДТП. Робот стоит на зебре, слегка задетый автомобилем.

В «Яндексе», которому принадлежит доставщик, сообщили, что робот двигался по правилам и не успел завершить переезд дороги.

«Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения, водитель и компания претензий друг к другу не имеют», — добавили в компании.



Отмечается, что это может быть первая авария с участием робота и автомобиля.

В сентябре прошлого года по Парку Горького проехали десятки роботов-доставщиков. Ситуация попала на видео.