СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В Челябинске нетрезвый водитель с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них. Его задержали. В машине правонарушителя находился его четырехлетний сын.

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До этого в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа остановиться и попытался скрыться, началось преследование. Задержать и доставить в отдел полиции пьяного мужчину удалось, когда к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции.

Четырехлетний сын мужчины, сидевший на переднем пассажирском сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери.