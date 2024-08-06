Fox 4: полиция Техаса расследует, вероятно, первое в стране летальное ДТП с Cybertruck

Полиция Техаса расследует, вероятно, первую в США аварию с участием электромобиля Cybertruck компании Tesla со смертельным исходом.

Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

По его данным, водитель электромобиля погиб в результате аварии, в ходе которой он съехал с дороги и врезался в трубу.

Ранее в CBS News писали, что владельцы электрокаров Tesla Cybertruck жалуются на ржавчину.

Также в Daily Mail сообщали, что в Техасе робот напал на человека на заводе Tesla.