Под Красноярском автобус с пассажирами из Новосибирска столкнулся с трактором

В Ужурском районе Красноярского края автобус с 19 пассажирами наехал на цистерну грузовика, а затем врезался в большой трактор, чистивший дорогу от последствий селевого потока. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Инцидент произошел в ночь на вторник на 73 километре автодороги между населенными пунктами Шарыпово и Балахта. Водитель автобуса Меrsedes, двигаясь по встречной полосе, наехал на полуприцеп-цистерну грузового Volvo, а затем - на трактор, расчищавший дорогу, рассказали в управлении ГИБДД по Красноярскому краю.

Известно, что автобус вез пассажиров из Новосибирска в Кызыл; в салоне находились 19 человек. Пострадали водитель и трое пассажиров, включая 11-летнего ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.