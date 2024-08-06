В Смоленске подросток-мотоциклист сбил восьмилетнего мальчика

В Смоленске 17-летний мотоциклист наехал на восьмилетнего пешехода, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел днем 4 августа. Ребенка госпитализировали.

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ДТП произошло 04.08.2024 около 17 часов 23 минут возле дома 31Б по микрорайону Южный в городе Смоленске. Из собранных материалов сотрудников Госавтоинспекции следует, что 17-летний водитель, управляя мотоциклом «KAYO», при движении на придомовой территории совершил наезд на восьмилетнего пешехода, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в пункте выдачи Ozon на Русановской улице подросток случайно выстрелил в голову ровеснице, когда проверял новый пневматический пистолет. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу. Известно, что пострадавшей 16 лет. Она находится на лечении в больнице имени Раухфуса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.