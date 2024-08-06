Лишенный прав гнал по встречке на Audi задним ходом и попал на видео

Полицейские Санкт-Петербурга задержали уроженца Азербайджана, который ехал на Audi A8 задним ходом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Лихачеством он занимался на перекрестке Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы.

33-летний мужчина заявил, что коробка передач машины вышла из строя, поэтому ему пришлось ехать таким образом. Дорогую иномарку забрали на штрафстоянку. Полицейские также намерены проверить, подлинность номерных агрегатов. При этом сам водитель был лишен прав еще в марте за езду пьяным, поэтому его арестовали на 10 суток.

Недавно автомобиль столкнулся с роботом-доставщиком на Зубовском бульваре в Москве. Робот при этом ехал по регулируемому пешеходному переходу. Это первый подобный инцидент. В «Яндексе» отметили, что такие доставщики за день безопасно проезжают более тысячи пешеходных переходов в автономном режиме.

До этого водитель и фельдшер Боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае. Бригада скорой помощи направлялась по вызову к пациенту, когда в карету врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу. Машина медиков перевернулась и сгорела. На месте погибли водитель Петр Макаров и активистка профсоюза «Действие» фельдшер Лариса Савельева.