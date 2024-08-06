Пьяный водитель «Жигулей» протаранил прицеп с пони

В Омске пьяный водитель на «Жигулях» столкнулся с Mitsubishi с прицепом, в котором находились пони. Как сообщает NGS55.ru, в результате аварии контейнер с животными перевернулся.

Инцидент произошел 5 августа на улице Заозерной. На кадрах с видеорегистратора можно заметить, что водитель отечественного авто ехал крайне неаккуратно. Транспортное средство виляло из полосы в полосу, а на одном из виражей «Жигули» чуть не врезались в бордюр. После этого машина столкнулась с внедорожником — от удара последний завернуло, а прицеп несколько раз перевернулся.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, после аварии виновник попытался сбежать, а при задержании оказывал сопротивление полицейским. Водителем оказался 19-летний молодой человек, который был пьян. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за езду в алкогольном опьянении — теперь ему грозит уголовное дело.

В городском ГИБДД рассказали, что в Mitsubishi ехала семья из трех человек, среди которых был ребенок. Никто из участников ДТП не пострадал. Животные, судя по снимкам из социальных сетей, выжили.