Двух сотрудников ДПС доставили в больницу после ДТП в Ставрополе

Двое инспекторов ДПС пострадали в результате аварии с участием патрульного автомобиля в Ставрополе. Мужчины с различными травмами доставлены в больницу, сообщается в телеграм-канале краевой Госавтоинспекции.

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"На улице Доваторцев водитель автомобиля "Мерседес" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с патрульным автомобилем ДПС, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. В результате автоаварии с травмами в городскую больницу доставлены два сотрудника ДПС", - говорится в сообщении.

За рулем иномарки находился 39-летний житель Ставрополя.

"При проверке документов у водителя были выявлены признаки опьянения, на предложение пройти освидетельствование на месте или в наркологическом диспансере он ответил отказом", - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе за отсутствие страховки и не оплаченные вовремя штрафы. Его машина эвакуирована на специализированную стоянку, по факту аварии проводится проверка.