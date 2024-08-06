В Саратовской области при столкновении автомобиля и поезда пострадали два человека

Пригородный пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Саратовской области. В результате два человека из легкового автомобиля пострадали, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

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"6 августа в 15:54 (14:54 мск - прим. ТАСС) на 78-м км перегона Калининск - Лысые Горы Приволжской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля, который был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава с рельсов не произошло. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла.