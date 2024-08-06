В Краснодарском крае столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. Погибли два, пострадали одиннадцать человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел под Армавиром во вторник, 6 августа, в 15:45 на 178 км Р-217 Кавказ. В микроавтобусе находились 17 человек, в легковом автомобиле — пять.

«Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли — их деблокировали из легковушки», — отметили в МЧС.

В ведомстве заметили, что на месте ЧП работают 31 сотрудник МЧС и 10 единиц техники.

По данным ГО и ЧС Армавира, погибли мужчина и ребенок. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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