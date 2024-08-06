Грузовик Ozon задавил пенсионерку в Уфе

Женщина в Уфе скончалась в больнице после того, как на нее наехал фургон маркетплейса Ozon.

Известно, что инцидент произошел 5 августа на проспекте Октября в городе Уфе. 85-летняя пенсионерка попала под колеса транспорта, когда он двигался задним ходом.

Водителем грузовика "ГАЗ" оказался 29-летний мужчина. Двигаясь задним ходом на тротуаре, он не заметил женщину, в результате чего она получила травмы и была доставлена в больницу. Несмотря на оказанную помощь спасти пострадавшую не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверки, сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что водитель за рулем "ГАЗ" работал в организации год, перед устройством на работу он сдал экзамен на знание ПДД и вождение. Водитель также не был замечен в ДТП. Кроме того, Ozon выплатит материальную компенсацию семье пострадавшей пенсионерки.