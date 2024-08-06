Водитель КамАЗа мог специально врезаться в поезд под Волгоградом

Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать аварию с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на машинистов состава.

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«По словам одного из них, 46-летнего Дениса, в кабине поезда увидели приближающийся к путям грузовик примерно за 800–900 метров до столкновения. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться», — говорится в публикации.

Но на расстоянии 200 метров от поезда водитель «КамАЗа» решил резко ускориться. По словам машинистов, проскочить тогда уже было нереально. Они применили экстренное торможение и выбежали из первой кабины.

ЧП на железной дороге в Волгоградской области произошло днем 29 июля. Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, частично сошел с рельсов в районе Котельниково. Причиной послужило его столкновение с выехавшим на переезд грузовиком, водитель которого получил тяжелые травмы.

Уже через два дня в Минздраве сообщили, что часть пострадавших в ДТП прошли стационарное лечение.

В свою очередь, сотрудникам ОАО «РЖД» пришлось заменить 300 метров железнодорожных путей и 250 метров контактной сети.