Число пострадавших в ДТП в Красноярском крае увеличилось до 12

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и трактором в Ужурском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек. Двоих эвакуировали вертолетом в Туву, сообщили в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Республики Тыва.

По предварительным данным, днем 6 августа на 73-м км автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта в Красноярском крае водитель пассажирского автобуса выехал на полосу встречного движения. Он совершил наезд сначала на полуприцеп грузового автомобиля, а потом на трактор, который чистил дорогу после селевого потока. Первоначально сообщалось, что в аварии пострадали четыре человека. По данным полиции, водитель автобуса вез людей из Новосибирска в столицу Тувы Кызыл. В автобусе было 19 человек.

"Поступило сообщение от Центра управления кризисных ситуаций о столкновении на трассе Красноярского края <…> пассажирского микроавтобуса и трактора. По предварительным данным, всего на месте ДТП находился 21 человек, из них 4 детей. Из них пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок 12 лет, которые были эвакуированы в Ужурскую районную больницу. После осмотра и обследования госпитализированы 3 взрослых. 9 человек, в том числе мальчик 12 лет отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным центра, бортом санитарной авиации было эвакуировано двое пострадавших в Республиканскую больницу Кызыла.