Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области выросло до 20

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Волгоградской области возросло до 20, из них - 6 детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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"Сегодня в районе четырех утра маршрутный автобус Астрахань - Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе 6 детей , все на амбулаторном лечении", - написал Бабушкин.

По его словам, среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области. Вопрос необходимости их перевода в стационары Астрахани решается. Губернатор подчеркнул, что находится на связи с комитетом по здравоохранению Волгоградской области. Бабушкин также выразил соболезнования родным погибшего в ДТП водителя.