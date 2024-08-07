Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Боготола в Ачинск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

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В Красноярском крае на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" произошло страшное ДТП, унесшее жизни пяти человек. Согласно данным регионального главка МВД, столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania.

Трагедия произошла на участке трассы между Боготолом и Ачинском. По предварительной информации, водитель Toyota, двигаясь со стороны Боготола в направлении Ачинска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии погибли все пятеро человек, находившихся в легковом автомобиле. Личности погибших пока не установлены. Водитель грузовика получил травмы, однако его жизнь вне опасности.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, а также сотрудники Госавтоинспекции. Ведется расследование причин аварии. Следствие устанавливает точные обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

Ранее стало известно о том, что в ДТП в Новой Москве погибла 16-летняя девушка. Она управляла автомобилем, в котором находились еще трое пассажиров.

Пострадавших госпитализировали с места ДТП.