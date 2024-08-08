В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:53 8 августа поступило сообщение о том, что в с. п. Дыгулыбгей по улице Кокова произошло ДТП с участием автомобиля "Газель" и легкового автомобиля ВАЗ-2114. <...> В результате ДТП два человека погибли", - говорится в сообщении.

Движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.